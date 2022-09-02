وزير الخارجية الياباني يرحب بتصريحات الرئيس الكوري بشأن العلاقات بين سيول وطوكيو

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أعرب وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" عن ترحيب بلاده بالتصريحات التي كان قد أدلى بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" حول العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه.وأضاف "هاياشي" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في طوكيو أن تصريحات الرئيس "يون" تدل على عزمه القوي لتحسين العلاقات بين البلدين، وشدد على أن كوريا واليابان دولتان جارتان يجب أن يتعزز التعاون بينهما في مواجهة التحديات العالمية، وقال إن الرئيس "يون" أعرب عن موقف مماثل في تصريحاته.وأضاف الوزير الياباني أنه اتفق في الرأي مع نظيره الكوري على ضرورة إيجاد حل سريع لقضية ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري الياباني، وذلك خلال المحادثات التي عقدت بينهما في شهر يوليو في طوكيو وفي شهر أغسطس في بنوم بنه.وأكد أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار تفصيلي بشأن عقد القمة الكورية اليابانية.