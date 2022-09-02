رئيس البرلمان الصيني يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

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من المقرر أن يزور المسؤول ثالث مسؤول في سلم السلطة في الصين "لي زانشو" كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع للاجتماع مع رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو".وسوف يزور "لي" الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، العاصمة الكورية سيول بدءا من يوم الخميس وحتى السبت بدعوة من رئيس البرلمان الكوري.ومن المقرر أن يجتمع المسؤول الصيني مع "كيم" يوم الجمعة القادم لإجراء محادثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية.ووفقا للبرلمان الكوري، سيجري "كيم" و"لي" محادثات لمدة ساعة تقريبا في مقر البرلمان قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك. وسوف يصحب المسؤولَ الصيني وفدٌ كبير يضم 66 مسؤولا.كما سيقوم المسؤول الصيني بزيارة مجاملة للرئيس "يون صوك يول" بعد المحادثات مع رئيس البرلمان.