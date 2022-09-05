إدارة مدينة سيول تكشف عن إجراءات النقل خلال عطلة تشوسوك

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ستقوم إدارة مدينة سيول بتشغيل مواقع اختبار لفيروس كورونا في كل منطقة في المدينة، مع توسيع عمليات النقل العام خلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك".وكشفت إدارة المدينة أمس الأحد عن مجموعة من الإجراءات الشاملة خلال العطلة القادمة التي ستبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الاثنين القادم.وبموجب هذه الإجراءات، ستزيد عمليات مترو الأنفاق اليومية بمقدار 350 يوم السبت القادم، وهو يوم تشوسوك، واليوم التالي له. وسوف يتم تأجيل موعد انطلاق آخر مترو حتى الساعة 2 صباحا بدلا من الساعة 1 صباحا حاليا، كما سيتم أيضا تمديد موعد انطلاق آخر حافلة على الطرق داخل المدينة للمحطات الفرعية والمحطات التسع الرئيسية في المدينة إلى الساعة 2 صباحا.وسوف يزيد عدد الحافلات بين المدن التي تغادر من سيول إلى حوالي 4200 مرة يوميا لنقل حوالي 87 ألف شخص يوميا في الفترة من الخميس إلى الاثنين القادم، كما ستستمر خدمة الحافلات وسيارات الأجرة حتى وقت متأخر من الليل خلال فترة العطلة.