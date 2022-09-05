إصدار تحذير من إعصار هين نام نور في جزيرة جيجو بأكملها

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تم إصدار تحذير من إعصار "هين نام نور" لمنطقة جيجو بأكملها والبحر المحيط بها اليوم الاثنين، حيث يتجه هذا الإعصار القوي شمالا نحو تلك الجزيرة الجنوبية.وقال مكتب هيئة الأرصاد الجوية الكورية في جزيرة جيجو اليوم إن التحذير الشامل بدأ سريانه في الساعة 8 صباحا بعد إصدار تحذير مماثل لمنطقة البحر الغربي في وقت سابق.وسوف تصل سرعة الرياح الناجمة عن الإعصار، لذي يعد الحادي عشر لهذا الموسم، إلى أكثر من 29 مترا في الثانية في بعض أجزاء جبل "هاللا" في جيجو، التي تلقت بالفعل أمطارا بمعدلات تصل إلى 450 ملليمترا منذ يوم الجمعة.وفي الوقت نفسه، سيتم أيضا وضع مطار جيجو الدولي تحت التحذير من الإعصار، حتى ظهر الغد الثلاثاء، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى عدد كبير من الرحلات الجوية البالغة 140 رحلة خارجي وداخلية مقررة لليوم الاثنين، مع إمكانية السماح بإجراء بعضها حتى في فترة بعد الظهر اعتمادا على حالة الطقس.كما تم تعليق تشغيل 12 سفينة ركاب تربط جيجو بمناطق أخرى على تسعة طرق بحرية.