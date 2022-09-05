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هين نام نور يتحرك من صوغ ويبو بسرعة 22 كيلومترا في الساعة

Write: 2022-09-05 10:51:42

هين نام نور يتحرك من صوغ ويبو بسرعة 22 كيلومترا في الساعة

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية إن إعصار "هين نام نور" يتحرك حاليا نحو الشمال من المياه الواقعة على بعد حوالي 550 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة "صوغ ويبو" في جزيرة جيجو الجنوبية، منذ وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وقامت الوزارة بتحديث المعلومات ذات الصلة بمسار أقوى إعصار لهذا العام حتى الساعة الخامسة صباحا، موضحة أن سرعته زادت بمقدار 10 كيلومترات في الساعة، لتصل إلى 22 كيلومترا في الساعة.
وبالنظر إلى سرعته الحالية، من المتوقع أن يتحرك إعصار "هين نام نور" المداري إلى منطقة تبعد حوالي 290 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من منطقة "صوغ ويبو" في الساعة 3 من بعد ظهر اليوم.
وقد تم توسيع التحذيرات المؤقتة المتعلقة بالأعاصير التي تم إصدارها فقط لمناطق جيجو وجنوب جولا وكيونغ سانغ، لتشمل المناطق الواقعة إلى الشمال، بما في ذلك مقاطعات تشونغ تشنغ وكانغ وان وكيونغ كي. ومع توقع أن تستقبل بعض المناطق الجبلية في جزيرة جيجو أكثر من 600 ملليمتر من الأمطار حتى يوم الغد الثلاثاء، وسوف تتراوح معدلات هطول الأمطار على المناطق الأخرى من البلاد ما بين 100 ملليمتر و300 ملليمتر.
وتم إصدار تحذير من هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق بما في ذلك مدينة إنتشون، وكذلك مقاطعات كيونغ كي وكانغ وان وجنوب جولا.

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