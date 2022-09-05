ارتفاع أسعار الغذاء في كوريا إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما

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ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ عام 2009 في شهر أغسطس الماضي وسط التضخم السريع.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أن مؤشر أسعار المواد الغذائية قد وصل إلى 113.57 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ104.8 نقطة في نفس الشهر من العام الماضي.وتعتبر هذه الزيادة البالغة 8.4 نقطة مئوية هي الأكبر منذ أن ارتفع المؤشر بمقدار 8.5 نقطة أساس سنوي في أبريل من عام 2009. ويذكر أن هذا المؤشر يضم مؤشرات فرعية لأسعار المستهلكين وتعكس الأسعار المعدلة لمواد البقالة، باستثناء المشروبات الكحولية والأشياء التي تغطيها خدمات التوصيل إلى المنازل.وقد ظل نمو أسعار البقالة والمشروبات غير الكحولية على أساس سنوي عند مستوى 8% الشهر الماضي، وهو أعلى معدل منذ فبراير من العام الماضي. وشهدت أسعار أغذية التوصيل قفزة بنسبة 8.8% في المتوسط نقارنة بالعام السابق، مسجلة أسرع نمو في منذ أكتوبر من عام 1992.