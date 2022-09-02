وزير التجارة الكوري يتوجه إلى واشنطن لمناقشة قانون التضخم الأمريكي

Photo : KBS News

صرحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الاثنين بأن الوزير "آن دوك غُن" سوف يغادر البلاد في وقت لاحق من اليوم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة، من أجل مناقشة قانون الحد من التضخم الذي يستثني السيارات الكهربائية المجمعة خارج الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية من الحوافز الضريبية.وخلال هذه الرحلة سيلتقي "آن" مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والكونغرس، حيث ينقل لهم مخاوف سيول بشأن القانون الأمريكي الجديد. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة مماثلة لواشنطن الأسبوع الماضي قام بها وفد كوري يضم عددا من كبار المسؤولين في قطاعات التجارة والتمويل والشؤون الخارجية. ومن المتوقع أن يجتمع "آن" مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، للمطالبة بتصحيح الإجراءات "التمييزية" ضد الشركات الكورية الجنوبية.وسوف ينقل الوزير الكوري المخاوف المتزايدة بشأن هذه المسألة داخل كوريا الجنوبية، بما في ذلك تمرير الأحزاب السياسية مؤخرا لقرار ذي صلة في البرلمان، وذلك خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين، بالإضافة إلى إجراء محادثات حول سبل معالجة مثل هذه المخاوف. وبعد زيارته لواشنطن، سيتوجه الوزير "آن" إلى لوس أنجلوس لحضور اجتماع وزاري حول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.