انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بأكثر من ملياريْ دولار في أغسطس

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي بأكثر من ملياريْ دولار في شهر أغسطس الماضي بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.وقال تقرير صادر البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين إن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي وصلت إلى 436.43 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر الماضي، بانخفاض نقداره 2.18 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في الشهر الأسبق. وجاء هذا الانخفاض بعد شهر من ارتفاع قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بمقدار 330 مليون دولار، مسجلة أول زيادة منذ خمسة أشهر.وقال البنك المركزي إن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجعت الشهر الماضي بعد أن ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بحوالي 2.3%، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى دولار.وبذلك تكون كوريا الجنوبية المركز التاسع عالميا حتى نهاية شهر يوليو من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3.1 تريليون دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا وروسيا والهند.