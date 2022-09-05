كوريا الشمالية تصدر تحذيرا من هطول أمطار غزيرة بسبب إعصار هين نام نور

Photo : YONHAP News

أصدرت كوريا الشمالية تحذيرا من هطول أمطار غزيرة في بعض مناطقها مع اقتراب إعصار "هين نام نور" القوي من جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين. وقال تقرير بثه التلفزيون المركزي الكوري الشمالي اليوم إنه تم إصدار تحذير لمدينة "كيسونغ" ومقاطعة "كانغ وان" والأجزاء الجنوبية من مقاطعة "هوانغ هيه"، حيث من المتوقع أن تضرب هذه المناطق أمطار بمعدلات تتراوح بين 100 ملليمتر و150 ملليمترا.ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير أمنية شاملة لمنع الخسائر التي تلحق باقتصاد الشعب نتيجة لهذه الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.ووفقا لوسائل الإعلام الكورية الشمالية أيضا، كانت بعض أجزاء من البلاد بالفعل تحت "تأثير غير مباشر" لإعصار "هين نام نور" أمس الأحد، حيث تعرضت بعض المناطق في مقاطعة شمال "بيونغ آن" لأكثر من 140 ملليمترا من الأمطار، بينما تلقت منطقة العاصمة بيونغ يانغ أمطارا بمعدل بلغ 56 ملليمترا.