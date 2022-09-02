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الكوريتان

كوريا الشمالية تعقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى يوم الأربعاء

Write: 2022-09-05 11:03:48Update: 2022-09-05 13:35:50

كوريا الشمالية تعقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى يوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

ستعقد كوريا الشمالية جلسة لمجلس الشعب الأعلى بعد غد الأربعاء في بيونغ يانغ. 
ومن المتوقع أن يتم في هذه الجلسة مناقشة اعتماد قوانين بشأن التنمية الريفية الاشتراكية، وإعادة تشجير الغابات، إلى جانب القضايا التنظيمية.
ويعد مجلس الشعب الأعلى هيئة للسلطة بموجب الدستور، ويصادق على قرارات حزب العمال الحاكم.
وعادة ما تنعقد جلسات مجلس الشعب في كوريا الشمالية مرة سنويا للتعامل بشكل أساسي مع الميزانية وتعديل الحكومة. وتثير جلسة هذا العام الاهتمام حول ما إذا كان سيتم فيها إجراء تعديل على أعضاء لجنة شؤون الدولة التي تعد أعلى هيئة لتوجيه السياسات في كوريا الشمالية.
وتضم لجنة شؤون الدولة 10 أعضاء، بمن فيهم "كيم يو جونغ " شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الذي يرأس اللجنة.
وهناك احتمال كبير بأن يتم إجراء تعديل على أعضاء لجنة شؤون الدولة خلال جلسة مجلس الشعب الأعلى المرتقبة، لأن كوريا الشمالية كانت قد عقدت  اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، وقامت بإجراء تعديل كبير على أعضاء المكتب السياسي.
ومن المتوقع أن يتم تعيين "تشيه سون هي" التي تولت منصب وزيرة الخارجية في شهر يونيو الماضي، كعضوة جديدة في لجنة شؤون الدولة.
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