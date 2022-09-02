كوريا الشمالية تشدد الرقابة على الحدود بعد عودة انتشار كورونا في الصين

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قالت مصادر صينية مطلعة على شؤون كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ شددت رقابتها على الحدود مع الصين بعد عودة انتشار فيروس كورونا في الصين.وطبقا للمصادر فإن كوريا الشمالية عززت مؤخرا رقابتها على الحدود بعد تأكيد إصابات بالحمى في المناطق الحدودية وعودة انتشار فيروس كورونا في المناطق الشرقية من الصين، وقد بدأت بيونغ يانغ في السيطرة على تحركات مواطنيها المقيمين في المناطق الحدودية.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد كشفت يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي عن أن السلطات قررت إغلاق منطقة "يانغ كانغ" الواقعة بالقرب من الحدود مع الصين، بعد الإبلاغ عن 4 حالات إصابة بالحمى هناك.وأضافت المصادر أن بيونغ يانغ حظرت دخول أراضيها عن طريق الحدود مع الصين وروسيا، كما عززت الحجر الصحي على ناقلات السلع الأجنبية.