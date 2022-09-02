توقعات بانخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 38 مليونا في عام 2070

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من المتوقع أن يستمر الانخفاض في عدد سكان كوريا الجنوبية ليصل إلى 38 مليون نسمة في عام 2070.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، من المتوقع أن ينخفض عدد سكان كوريا الجنوبية من 52 مليونا هذا العام إلى 38 مليونا في عام 2070.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم من 7 مليارات و970 مليون نسمة هذا العام إلى 10 مليارات و300 مليون في عام 2070، ولكن سيشهد معدل الزيادة في عدد السكان في العالم تراجعا تدريجيا من 0.83% هذا العام إلى 0.65% في عام 2040، و0.18% في عام 2070.وفي الوقت نفسه من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في كوريا الجنوبية بنسبة 0.23% هذا العام، وبنسبة 0.35% في عام 2040، وبنسبة 1.24% في عام 2070.ويعود السبب في انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية إلى تنافص عدد المواليد الجدد، حيث بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا خلال العام الماضي 0.81 طفل لكل امرأة قادرة على الإنجاب، مما جعل كوريا الجنوبية الدولة الأقل خصوبة في العالم.أما متوسط العمر المتوقع للكوريين فيبلغ 83.5 عاما، أي أعلى من المتوسط العالمي بـ11.5 عاما.وقال التقرير أيضا إن حصة المسنين من بين إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية ستشهد زيادة من 17.5% حاليا إلى 46.4% في عام 2070، بينما سيستمر الانخفاض في نسبة السكان في سن العمل من بين إجمالي عدد السكان في كوريا، لتصل إلى 46.1% في عام 2070.