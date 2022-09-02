الرئيس الكوري يتعهد ببذل قصارى جهده لحماية المواطنين من الأعاصير

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن جميع أراضي كوريا الجنوبية صارت تحت تأثير إعصار "هين نام نور" القوي، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لحماية حياة وسلامة المواطنين من هذا الإعصار.وأصدر الرئيس "يون" تعليمات للوزارات ذات الصلة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة قبل تقديم تقارير عنها. وأضاف أنه سيكون على أهبة الاستعداد للطوارئ، مشددا على أن الجهود المشتركة من قبل مسؤولي الحكومة وأفراد الشعب ستمكن البلاد من التغلب على الصعوبات وحماية سلامة المواطنين.وأشار الرئيس "يون" إلى أن مثل تلك الكوارث الطبيعية ظلت تؤثر سلبا وبشكل أكثر على الضعفاء اجتماعيا، ودعا الحكومة إلى بذل جهود لتقليل الأضرار عنهم.وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة الكورية أعلى درجة من التحذير وبدأت جميع الحكومات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العامة في تطبيق الدرجة الثالثة من الإجراءات الهادفة لمواجهة إعصار "هين نام نور" الذي يقترب من شبه الجزيرة الكورية حاليا.ودعت الحكومة الشركات والمدارس إلى اتخاذ التدابير اللازمة قبل ظهر الغد الثلاثاء الذي من المتوقع أن يمر فيه الإعصار بالبلاد، لحماية العملين والطلاب من أضرار الإعصار.