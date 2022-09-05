مسلسل لعبة الحبار يفوز بأربع جوائز إيمي للفنون الإبداعية

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فازت الممثلة الكورية الجنوبية "لي يو مي" بجائزة في حفل توزيع جوائز "إيمي" للفنون الإبداعية لهذا العام عن دورها في المسلسل الدرامي "لعبة الحبار"، من إنتاج شركة "نتفليكس".وأعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة أمس الأحد أن "لي" فازت بجائزة "أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على مسرح "ميكروسوفت" في "لوس أنجلوس".وقد قامت "لي" بدور "جي يونغ" في المسلسل الدرامي، وهي امرأة شابة أُجبرت على خوض اللعبة بعد خروجها من السجن الذي دخلته بسبب قتلها لوالدها.وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها مسلسل درامي بلغة غير الإنكليزية بإحدى جوائز "إيمي".ومن بين سبع فئات تم ترشيح المسلسل فيها، حصل المسلسل على ثلاث جوائز أخرى، وهي جائزة المؤثرات البصرية الخاصة في حلقة واحدة، والأداء الرائع للمشاهد الخطيرة، والتصميم المتميز لمسلسل روائي معاصر.وحصل المسلسل أيضا على جائزتي أفضل كواليس وأفضل أداء للضيوف من جوائز "برايم تايم" للفنون الإبداعية، والتي تقام قبل أسبوع من حفل جوائز "برايم تايم إيمي" العادي.كما تم ترشيح المسلسل في ست فئات لجوائز حفل "برايم تايم إيمي"، والذي من المقرر عقده يوم 12 سبتمبر، من بينها فئة أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل رئيسي.