حوالي 508 آلاف يتقدمون لامتحان القبول في الجامعات لعام 2023

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تقدم أكثر من 500 ألف شخص لامتحان القبول في الجامعات الذي تديره الدولة في كوريا الجنوبية، والمقرر عقده يوم 17 نوفمبر.ووفقا للمعهد الكوري للمناهج والتقييم أمس الاثنين، تقدم 508 آلاف و30 شخصا بطلبات لخوض اختبار القدرات الدراسية لدخول الجامعات لعام 2023، المقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا العام.وقد انخفض الرقم بحوالي 1800 شخص، أي بنسبة 0.4% مقارنة بالعام السابق.وبلغ عدد المتقدمين من المدارس الثانوية حوالي 350 ألفا، أي بنسبة 68.9%، بينما بلغت نسبة المتقدمين من خريجي المدارس الثانوية وغيرهم 31.1%، حيث تجاوزت نسبتهم مستوى 30% لأول مرة منذ 26 عاما. وبلغ عدد المتقدمين من الذكور حوالي 260 ألفا، أي بنسبة 51.2%، بينما بلغ عدد الإناث حوالي 248 ألفا.