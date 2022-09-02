كوريا تحتج بشدة على خرائط الطقس اليابانية التي تشمل جزر دوكدو

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قدمت وزارة الخارجية الكورية احتجاجا قويا ضد وكالة الأرصاد اليابانية لتصنيفها جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية على أنها أراضٍ يابانية في الخرائط التي تصور مسار الإعصار هين نام نور.وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الاثنين إن جزر دوكدو هي أراضٍ كورية جنوبية، تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقانون الدولي.وشددت الوزارة على أنها سترد بحزم على انتهاك اليابان الجائر للسيادة الإقليمية لكوريا الجنوبية، موضحة أنها طلبت من طوكيو تصحيح ذلك الخطأ.وكان البروفسور "صو كيونغ دوك" الأستاذ في جامعة "سونغ شين" النسائية، قد نبه أولا الحكومة والمنافذ الإخبارية إلى أن "دوكدو" تم تصنيفها على أنها أراضٍ يابانية على خرائط الطقس المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.وأضاف أن وكالة الأرصاد اليابانية وموقع "ياهو" في اليابان يدعيان باستمرار أن دوكدو أراضٍ يابانية في تطبيقات الطقس الخاصة بهما، مما قد يعطي معلومات خاطئة لمستخدمي الإنترنت الذين يقرؤون اللغة اليابانية.