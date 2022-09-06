هين نام نور يصل إلى كو جيه

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وصل الإعصار القوي "هين نام نور" إلى اليابسة بالقرب من مدينة "كو جيه" في كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن الإعصار الحادي عشر لهذا الموسم قد وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة "كو جيه" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ في الساعة 4:50 من صباح اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار من الشمال إلى الشمال الشرقي، مرورا بالمناطق الساحلية لمقاطعة كيونغ سانغ، ثم إلى البحر الشرقي في حوالي الساعة 9 صباحا.وقد تم تصنيف هذا الإعصار على أنه "قوي جدا" عندما مر بجزيرة جيجو في منتصف الليل تقريبا مع ضغط مركزي يبلغ 945 هيكتوباسكال في مركزه، وأقصى سرعة للرياح تبلغ 45 كيلومترا في الثانية.ومع هبوط الإعصار في كوريا، من المتوقع أن تتعرض المناطق الساحلية الجنوبية لأمطار غزيرة تصل إلى 70 ملليمترا في الساعة صباح اليوم، مع احتمال أن تشهد المناطق الساحلية الشرقية 30 ملليمترا من الأمطار في الساعة.ومن المتوقع هطول أمطار إضافية تصل إلى 200 ملليمترا في المناطق الساحلية في المناطق الجنوبية، بينما من المرجح أن تتلقى مقاطعة كانغ وان والمناطق الداخلية في المقاطعات الجنوبية ما بين 50 و150 ملليمترا من الأمطار.