هين نام نور يتجه إلى المياه بالقرب من أولسان

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خرج الإعصار القوي "هين نام نور" من سواحل جنوب شرق مدينة أولسان في حوالي الساعة 7 من صباح اليوم الثلاثاء.ذكر مسؤولون اليوم الثلاثاء أنه تم الإبلاغ عن اختفاء 8 أشخاص من ساحة لصف السيارات غمرتها المياه تحت الأرض في مدينة "بوهانغ" جنوب شرق البلاد، مما رفع عدد الخسائر البشرية بسبب إعصار "هين نام نور" إلى قتيلين و10 مفقودين.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار الحادي عشر لهذا الموسم قد مر عبر البلاد بعد أن وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة "كو جيه" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ في الساعة 4:50 من صباح اليوم.وتحرك الإعصار من أولسان في الساعة 7:10 صباحا متجها نحو البحر الشرقي، وغادر البلاد في وقت أبكر مما كان متوقعا.ومن المتوقع أن يصل الإعاصر إلى المياه على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من جزيرة "أوللونغ" في البحر الشرقي بحلول ظهر اليوم، قبل أن يصل إلى المياه على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة "سابورو" اليابانية في منتصف الليل.وكان قد تم إصدار تنبيهات من الإعصار في المناطق الساحلية ومعظم أجزاء البلاد اعتبارا من الساعة 7 صباحا.ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بتصريف المياه من الساحة المغمورة والبحث عن المفقودين.