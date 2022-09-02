فقدان شخص وانقطاع للتيار الكهربائي بسبب إعصار هين نام نور

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فُقد شخص واحد على الأقل وأجبر آلاف الأشخاص على الإجلاء من منازلهم بسبب الإعصار الموسمي القوي "هين نام نور"، الذي مر عبر اليابسة في كوريا الجنوبية خلال فترة صباح اليوم الثلاثاء.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، فإنه حتى الساعة 6 من صباح اليوم فُقد شخص يبلغ من العمر 24 عاما بعد سقوطه في جدول مائي في منطقة "أولجو" في مدينة "أولسان" الجنوبية الشرقية في حوالي الساعة الواحدة صباحا.واضطرت حوالي 2600 أسرة في جميع أنحاء البلاد إلى ترك منازلهم مؤقتا. وقد ضرب الإعصار القوي أكثر من 280 هكتارا من الأراضي الزراعية في جزيرة جيجو وفي مقاطعة كانغ وان، وعانت حوالي 20 ألف أسرة في جميع أنحاء البلاد من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.كما تسبب الإعصار في غمر الطرق بالمياه في المناطق الجنوبية، حيث غمرت المياهُ أجزاءً كثيرة من مدينة بوهانغ في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وبالتالي توقفت حركة المرور. وسوف يتم أيضا تعديل عمليات القطارات حتى الساعة 3 من مساء اليوم.