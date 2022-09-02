اندلاع حرائق متعددة في شركة بوسكو في بوهانغ

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اندلعت حرائق في أماكن متعددة في شركة "بوسكو" التي تعد أكبر شركة لتصنيع الحديد والصلب في كوريا الجنوبية، في مدينة "بوهانغ" في جنوب شرق البلاد، اليوم الثلاثاء.وفقا للشركة، اندلعت حرائق متعددة في العديد من المنشآت في المصنع في نفس الوقت، في حوالي الساعة 7:30 صباحا.وقال سكان المدينة إنهم سمعوا ضوضاء كبيرة ورأوا دخانا أسود يتصاعد من منشآت المصنع. وكانت الحرائق مرئية من بعض المناطق في الأحياء الجنوبية والشمالية بالمدينة، بعيدا عن المصنع. وتحاول الشركة إخماد الحرائق مع تحديد ما إذا كانت ناجمة عن إعصار هين نام نور أم أي أسباب أخرى.ولم يتم التأكد من وقوع اصابات أو حجم الأضرار.وقالت بوسكو أمس الاثنين إنها تخطط لتعليق الإنتاج في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بما في ذلك تشغيل فرن الانفجار، حيث من المتوقع أن يمر الإعصار بتلك المنطقة.