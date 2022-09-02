كيم جونغ اون يعقد اجتماعا للتعامل مع الكوارث الطبيعية

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قالت كوريا الشمالية إن زعيمها "كيم جونغ اون" عقد اجتماعا يستهدف التعامل مع الكوارث الطبيعية ورفع القدرة على الاستجابة للأزمات.وأوضح تقرير نشرته الوكالة الكورية الشمالية المركزية للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة كيم يومي أمس وأول من أمس في العاصمة "بيونغ يانغ"، قد قام بمراجعة وضع التعامل مع الكوارث الطبيعية في البلاد وإيجاد حلول حاسمة لتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات.ونقل التقرير عن كيم قوله خلال الاجتماع إن مشروع تعزيز القدرة على التعامل مع الكوارث من المشروعات الوطنية المهمة لتقدم وازدهار البلاد وحماية المواطنين، مؤكدا على أنه "مهمة ثورية يتوجب وضع أولوية عليا لها من أجل الأجيال الحالية والقادمة". كما شدد على أنه لا شيء أثمن من تأمين حياة المواطنين بالنسبة للدولة التي تضع مبدأ "المواطن أولا" ضمن مبادئها السياسية الأساسية.ووفقا للوكالة الكورية الشمالية أعلن كيم عن المهام الرئيسية وسبل التنفيذ لتعزيز القدرة الوطنية على التعامل مع الكوارث الطبيعية في غضون فترة قصيرة.يشار إلى أن الاجتماع عقد بالتوازي مع توجه إعصار "هين نام نور" نحو الشمال.