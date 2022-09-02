تطبيع تشغيل الطائرات والقطارات بعد خروج الإعصار هين نام نور من كوريا

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مع خروج الإعصار "هين نام نور" من كوريا الجنوبية عبر البحر الشرقي، تم استئناف الرحلات الجوية المحلية في مختلف أرجاء البلاد وتطبيعها تدريجيا.وصرحت مؤسسة المطارات الكورية بأن مطار "إنتشون" الدولي بدأ في تنظيم الرحلات الجوية بشكل طبيعي بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، كما بدأ مطارا "جيجو" و"كيم هيه" الدوليان في تنظيم رحلاتهما الجوية بشكل طبيعي صباح اليوم.ومن ناحية أخرى، يجري حاليا تطبيع عمليات تشغيل القطارات التي ظلت متوقفة أو معدلة، بالتزامن مع تحرر المناطق الداخلية من نفوذ الإعصار.وكانت مؤسسة السكك الحديدية الكورية قد أوقفت وعدلت عمليات تشغيل حوالي 300 قطار من وإلى المناطق الجنوبية، ولكن تم استئناف تسيير جميع القطارات تدريجيا منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم.لكن سفن الركاب لا تزال تخضع لقيود التشغيل على جميع المسارات، حيث تم توقف تشغيل 158 سفينة تعمل على 101 مسار بحري محلي لنقل الركاب بين الجزر التابعة لكل من "جيجو" و"موك بو" و"إنتشون"، وغيرها من الجزر الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.كما يخضع لقيود التشغيل 21 مسارا دوليا لسفن الركاب التي تتنقل بين كوريا وكل من اليابان والصين حتى الآن.