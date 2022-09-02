وقف الدراسة في المدارس الكورية اليوم بسبب إعصار هين نام نور

تقرر إغلاق 2615 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم بسبب إعصار "هين نام نور"، بينما أجرت 7348 مدرسة فصولا عن بُعد، إلى جانب تعديل الجداول الدراسية لـ1317 مدرسة.وقد تم إغلاق جميع المدارس في مدينة "بوسان" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" الواقعة في جنوب شرق البلاد، بينما أُغلقت 383 مدرسة في مدينة "أولسان"، أي بما نسبته 89.9% من إجمالي عدد المدارس هناك، وأجرت 43 مدرسة منها فصولا عن بعد.وفي جزيرة جيجو، أجرت 278 مدرسة، أي بنسبة 89.7 % من إجمالي عدد المدارس هناك، فصولا عن بعد، بينما تم إغلاق مدرسة وتعديل الجداول الدراسية في 8 مدارس أخرى.أما في العاصمة سيول فقد تم إغلاق 1495 مدرسة، أي بنسبة 69.8% من إجمالي عدد المدارس، بينما قامت 112 مدرسة بتعديل جداولها، ونفذت 151 مدرسة فقط جداولها بشكل طبيعي.