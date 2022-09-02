وزير التجارة الكوري يبدأ زيارته للولايات المتحدة

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صرح وزير التجارة الكوري "آن دوك غُن" إنه سيعمل على تشغيل هيئة استشارية حكومية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن من أجل مناقشة المشاكل الناجمة عن قانون تخفيض التضخم الأمريكي، الذي يميز ضد السيارات الكهربائية كورية الصنع.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الكوري عند وصوله إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" أمس للمراسلين، قال إنه سيعمل على حل هذه المسألة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وأوضح الوزير "آن" أن لقاءه مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" خلال هذه الزيارة سيكون أول لقاء على المستوى الوزاري بين البلدين بخصوص هذه المسألة، موضحا أنه سيسعى إلى تشغيل قناة ذات صلة في أسرع وقت ممكن.وأعرب عن اعتقاده بأن الممثلة الأمريكية أيضا تدرك خطورة هذه المسألة جيدا، مشيرا إلى أنه سيطلب من الجانب الأمريكي مراجعة قانون تخفيض التضخم، وفي الوقت نفسه سيبحث مختلف الإجراءات التي قد تستكمله على مستوى الإدارة الأمريكية إذا استغرق الأمر وقتا.وأضاف أنه سيلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في الجهات ذات الصلة بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة التجارة ومجلسا الشيوخ والنواب والمراكز البحثية، حتى يتم نقل الموقف الكوري بشكل فعال إلى الكونغرس والإدارة الأمريكية.