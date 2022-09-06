النائب البرلماني جو هو يونغ يرفض رئاسة لجنة القيادة الطارئة الجديدة في حزب قوة الشعب الحاكم

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قال النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "جو هو يونغ" إنه لن يتولى رئاسة لجنة القيادة الطارئة الجديدة التي سيطلقها الحزب.وقال "جو" للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه نقل الكثير إلى الحزب بعد انتهاء فترة ولايته كزعيم مؤقت للحزب يوم 26 أغسطس، حيث أصدرت المحكمة أمرا بتعليق عمله في الدعوى القضائية التي أقامها رئيس الحزب السابق المخلوع "لي جون سوك".والتزاما بالإجراءات القانونية، استقال "جو" وجميع أعضاء لجنة القيادة الطارئة الحالية أمس الاثنين لإفساح المجال للجنة أزمة أخرى.وقال "جو" إنه طُلب منه رئاسة اللجنة الجديدة لكنه رفض في النهاية، معتقدا أن اللجنة التالية يجب أن تبدأ بداية جديدة من أعلى لأسفل.وحث "جو" اللجنة الجديدة على التركيز على استعادة ثقة الشعب، مع التأكيد على ضرورة إسراع اللجنة في إعادة النظام إلى الحزب وإطلاق قيادة جديدة له رسميا.