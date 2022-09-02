سيول تنفي تقريرا إعلاميا يابانيا حول قضية العمل القسري

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قالت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء إنها لم تحدد جدولا زمنيا فيما يتعلق بإيجاد حل لتعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة "إيم سو سوك" في مؤتمر صحفي ردا على تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية، وادعت فيه أن سيول تخطط لتقديم حل لطوكيو بشأن هذه المسألة في أوائل شهر أكتوبر القادم.وقال "إيم" إن الحكومة الكورية سوف تتخذ على وجه السرعة إجراء معقولا مع الإحساس "بالمسؤولية واليقظة"، بناء على المناقشات التي تجريها حاليا لجنة حكومية مدنية.وكانت الصحيفة اليابانية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول رفيع المستوى في سيول، لم تحدده، قوله إن إدارة الرئيس "يون صوك يول" تخطط لاقتراح حل للحكومة اليابانية في أوائل الشهر القادم، حيث تسعى لتحسين علاقات سيول مع طوكيو بسرعة.ومع اختتام اللجنة الحكومية المدنية اجتماعها الرابع أول من أمس الاثنين، من المتوقع أن تواصل الحكومة الكورية جهودها للتوصل إلى حل من خلال عملية منفصلة لجمع الآراء العامة وإجراء مفاوضات مع اليابان.وقد تم إطلاق اللجنة في يوليو الماضي في محاولة لجمع آراء متنوعة حول هذه القضية.