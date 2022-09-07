محكمة دولية تنتقد خطة لون ستار إزاء بنك كوريا للصرافة

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قالت محكمة دولية أصدرت مؤخرا حكما بشأن النزاع طويل الأمد بين حكومة كوريا الجنوبية وشركة "لون ستار" الأمريكية، إن شركة الأسهم الخاصة الأمريكية لديها مسؤولية ثقيلة في هذه القضية.وكشفت وزارة العدل الكورية أمس الثلاثاء عن ملخص الحكم الصادر الأسبوع الماضي عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، بشأن النزاع المستمر منذ عقد من الزمن بين الشركة الأمريكية وحكومة كوريا الجنوبية.ووفقا لملخص الحكم المكون من 21 صفحة، حمّل اثنان من أعضاء لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء، شركة "لون ستار" المسؤولية جزئيا عن السعر المخفض لبنك كوريا للصرافة، في حين اعتبر العضو المتبقي أن شركة الأسهم الأمريكية مسؤولة تماما عن ذلك.وأشار أعضاء اللجنة إلى حكم محكمة كورية جنوبية قضى بأن الشركة الأمريكية مذنبة بسبب التلاعب في أسعار أسهم البنك، وقالوا إن ممارسات "لون ستار"، التي وصفتها وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنها "استغلالية"، يمكن وصفها أيضا بأنها "غش وهروب".ومع ذلك، قال أعضاء اللجنة إن حكومة كوريا الجنوبية كانت مخطئة أيضا في تأخير بيع بنك الصرافة إلى بنك "هانا" لتفادي الانتقادات من السياسيين الكوريين والجمهور.