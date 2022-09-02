روسيا تشتري كميات ضخمة من الأسلحة الكورية الشمالية

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قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن روسيا اشترت كميات ضخمة من قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية لتعزيز ترسانتها في حربها المستمرة مع أوكرانيا.ونقل التقرير معلومات استخباراتية أمريكية رُفعت عنها السرية مؤخرا، حول نوع الأسلحة الكورية الشمالية التي يتم إرسالها إلى روسيا، فضلا عن حجم وتوقيت شحنها. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن تسعى موسكو إلى شراء معدات عسكرية إضافية من بيونغ يانغ في المستقبل.كما أصدرت وسائل إعلام عالمية أخرى تقارير مماثلة، حيث نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الصفقات بين الدولتين الحليفتين تكشف عن نقص الإمدادات المتفاقم لدى روسيا في صراعها مع أوكرانيا، وسط قيود وعقوبات التصدير الدولية المفروضة عليها.وكانت الحكومة الأمريكية قد كشفت في وقت سابق عن أن الجيش الروسي تلقى شحنات أولية من طائرات بدون طيار إيرانية الشهر الماضي، والتي قيل إنها أظهرت بعض المشاكل الميكانيكية.