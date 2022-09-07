العثور على اثنين أحياء في موقف سيارات تحت الأرض مغمور بالمياه في بوهانغ

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عثرت سلطات الإنقاذ الكورية الجنوبية يوم أمس الثلاثاء على شخصيْن أحياءً في أثناء البحث عن تسعة مفقودين في موقف للسيارات تحت الأرض غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا على مدينة بوهانغ الجنوبية الشرقية.وقال مقر خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة شمال كيونغ سانغ اليوم الأربعاء إنهم عثروا على تسعة أشخاص بعد إجراء جهود إنقاذ استمرت أكثر من 16 ساعة، بدءا من الساعة 7:40 من صباح الثلاثاء، في ساحة انتظار بمجمع سكني، حيث تم العثور على رجل يبلغ من العمر 39 عاما وامرأة تبلغ من العمر 52 عاما على قيد الحياة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.ويعتقد أن الاثنين قد تمكنا من النجاة من خلال تأمين جيب هوائي في مساحة تقل عن 30 سنتيمترا بين السقف والأنابيب الموجودة هناك. وتمكن الرجل من شق طريقه نحو مدخل موقف السيارات، بينما تم العثور على المرأة وهي متشبثة بالأنابيب.وبعد الساعة 10 مساء، تم العثور على سبعة أشخاص آخرين بعد وفاتهم هناك.وقد دخل التسعة المرآب بعد إعلان صدور في المبنى طالب السكان بتحريك سياراتهم لحمايتها من الفيضانات.