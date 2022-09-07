وزير التجارة الكوري يجري مناقشات مع مسؤولين أمريكيين حول قانون تخفيض التضخم

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عقد وزير التجارة الكوري "آن دوك غُن" مناقشات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لمعالجة مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي الذي يستثني المركبات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الدعم الضريبي.والتقى الوزير الكوري بمسؤولين من البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم أمس الثلاثاء، حيث طالبهم باتخاذ إجراءات لمنع استبعاد شركات صناعة السيارات الكورية من ذلك الدعم. كما ناقش الوزير "آن" الإجراءات التشريعية مع النائب "بادي كارتر" من ولاية جورجيا، التي أعلنت شركة "هيون ديه" أنها سوف تضخ فيها استثمارات بأكثر من خمسة مليارات دولار لبناء مصنع جديد للسيارات الكهربائية. وأشار "كارتر" على وجه التحديد إلى استثمارات "هيون ديه" في معارضته الصريحة لقانون تخفيض التضخم.ويخطط الوزير "آن" أيضا للالتقاء بالممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" صباح اليوم الأربعاء لإبلاغ الموقف الرسمي للحكومة الكورية بشأن هذه المسألة والبحث عن الحلول الممكنة. وسوف يكون ذلك الاجتماع المزمع أول اجتماع على المستوى الوزاري بين البلدين بشأن هذه القضية.