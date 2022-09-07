واشنطن تؤكد التقارير حول شراء موسكو قذائف وصواريخ من بيونغ يانغ

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن روسيا تتجه إلى كوريا الشمالية للحصول على صواريخ وقذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.وفي موجز صحفي أمس الثلاثاء، أكد المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" التقارير الإعلامية التي تفيد بأن روسيا ظلت تشتري أسلحة من كوريا الشمالية. وقال إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن روسيا طلبت من كوريا الشمالية إمدادها بالأسلحة.ووفقا لوثائق مخابراتية أمريكية رفعت عنها السرية مؤخرا، فإن روسيا تشتري "الملايين من قذائف المدفعية والصواريخ" من كوريا الشمالية، ولكن لم توضح تلك الوثائق أنواع الأسلحة وتوقيت نقلها.وفي حين رفض المتحدث باسم البنتاغون تقديم المزيد من التفاصيل، فإنه قال إن مثل هذا التحرك من جانب موسكو نحو كوريا الشمالية يدعم التقييم القائل بأن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة للحرب الروسية في أوكرانيا.وقال "رايدر" أيضا إن هذه الخطوة تدل على أن روسيا تكافح من أجل تعزيز قدرتها على تنسيق اللوجستيات ومواصلة الهجوم في أوكرانيا.