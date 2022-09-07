مباحثات نووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

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وصل كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية إلى اليابان أمس الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، يقوم الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم كون" بزيارة إلى اليابان بدءا من الثلاثاء وحتى الغد الخميس، بدعوة من نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية.ومن المقرر أن يجري كيم محادثات مع فوناكوشي وكبير المبعوثين النوويين الأمريكي "سونغ كيم" في طوكيو اليوم الأربعاء، في أول اجتماع شخصي ثلاثي منذ انعقاد اجتماع مماثل يوم 8 يوليو في جزيرة بالي في بإندونيسيا.ويخطط المسؤولون الثلاثة لتبادل تقييماتهم للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، ومناقشة التعاون في حالة حدوث استفزاز إضافي من قبل كوريا الشمالية.وخلال المحادثات الثنائية والثلاثية، ستجري مناقشة ما يسمى بـ"المبادرة الجريئة" التي أطلقها الرئيس "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية.وسوف يجري المبعوث الكوري الجنوبي محادثات ثنائية منفصلة مع كل من فوناكوشي وكيم، ثم يعود إلى سيول يوم الخميس.