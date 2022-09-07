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السياسية

حكومة يون توافق على خطة مجموعة مدنية لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية

Write: 2022-09-07 11:50:34

حكومة يون توافق على خطة مجموعة مدنية لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أصدرت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" أول موافقة على طلب من قبل مجموعة مدنية لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية.

وصرح مسؤول في وزارة التوحيد في سيول اليوم الأربعاء بأن الوزارة وافقت الشهر الماضي على خطة مجموعة مدنية لإرسال مواد غذائية إلى كوريا الشمالية. وتعد هذه الموافقة هي الأولى منذ تنصيب الرئيس يون، والثامنة بشكل عام من قبل الوزارة منذ بداية هذا العام. ولم تكشف الحكومة عن الجماعة المدنية التي قدمت الطلب الأخير أو تفاصيل خطة المساعدات، وذلك بناء على طلب من المجموعة وخوفا من الآثار السلبية المحتملة لهذا الكشف.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه المساعدات قد تم إرسالها بالفعل إلى كوريا الشمالية أم لا.

ويقول المراقبون إن هذه الموافقة الأخيرة تعكس موقف حكومة يون التي تهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والعسكرية، من أجل العلاقات بين الكوريتين.
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