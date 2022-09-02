الحكومة الكورية تسعى لتعيين بوهانغ كمنطقة كوارث خاصة

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن الحكومة ستقوم بتحديد مدينة بوهانغ الواقعة في جنوب شرق البلاد، والتي تضررت من إعصار "هين نام نور"، كمنطقة كوارث خاصة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس "يون" وهو في طريقه للعمل اليوم الأربعاء، حيث أضاف أن تحديد منطقة خاصة بالكوارث يتطلب عادة إجراء تحقيقات حول الأضرار واتخاذ مختلف الإجراءات، ولكن سيتم تحديد مدينة بوهانغ كمنطقة كوارث بالنظر إلى حجم الأضرار التي تعرضت لها المدينة.وقال الرئيس "يون" إنه سيقوم اليوم بزيارة لبوهانغ التي تعرضت لأكبر قدر من الخسائر، من أجل تهدئة ضحايا الإعصار وإلقاء نظرة فاحصة على حالة الضرر، وأكد أن حكومته ستتخذ التدابير اللازمة لدعم المتضررين من الإعصار بشكل فوري.وأضاف أن كوريا تمكنت من تقليل الأضرار مقارنة بالحالات السابقة بفضل التعاون الذي قدمه أفراد الشعب.وأعرب عن أسفه الشديد لحدوث خسائر في الأرواح في موقف سيارات تحت الأرض غمرته مياه الأمطار في أحد المجمعات السكنية في مدينة بوهانغ، لكنه أعرب عن سعادته بإنقاذ اثنين هناك.