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وفقا لتقرير صادر عن رابطة الصناعات الكورية اليوم الأربعاء، تراجع ترتيب كوريا الجنوبية من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقارنة بالدول الرئيسية الأخرى، وذلك نسبة تزيد عن 15% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن نتائج التحليلات التي أجرتها الرابطة حول ترتيب الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية، توضح تراجع ترتيب كوريا الجنوبية من المركز الخامس عشر في عام 2017 إلى المركز السابع عشر في العام الماضي.وطبقا لتقرير آخر صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الأربعاء، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية 11 مليارا و90 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 15.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج 25.4 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 123.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأكدت رابطة الصناعات الكورية على ضرورة أن تعزز الحكومة أنشطتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثلما يحدث في الولايات المتحدة وفرنسا، مشيرة إلى أن الحكومتين الأمريكية والفرنسية تنظمان مؤتمرات دولية ليتم من خلالها جذب الاستثمارات الأجنبية.كما شددت الرابطة على أن تقوم الحكومة بتخفيض حواجز الاستثمارات المباشرة في الصناعات الاستراتيجية الحديثة من خلال تقديم دعم مالي لها، مثلما يحدث في اليابان وألمانيا.