أغنية السم الوردي لفرقة بلاك بينك تتصدر قائمة بيلبورد للأسبوع الثاني

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تصدرت أغنية "بينك فينوم" أي "السم الوردي" لفرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية قائمة "بيلبورد 200" العالمية للأسبوع الثاني على التوالي.وطبقا لـ"بيلبورد"، تصدرت أغنية "بينك فينوم" قائمتها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن بلغ عدد مرات الاستماع إليها 108.4 مليون مرة، وبلغ عدد مرات تحميلها 7 آلاف مرة.كما تصدرت الأغنية قائمة "بيلبورد" العالمية الأخرى التي تستثنى الولايات المتحدة بـ99.6 مليون مرة من الاستماع، و5 آلاف مرة من التحميل.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فرقة كيبوب نسائية قائمتيْ "بيلبورد 200 العالمية"، و"بيلبورد العالمية" لأسبوعين متتاليين.وبلغ عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "بينك فينوم" 90.4 مليون مرة في يوم واحد من الكشف عنه.وسوف تقوم فرقة "بلاك بينك" بجولة عالمية بدءا بإقامة حفل في سيول في شهر أكتوبر، بعد الكشف عن ألبومها الكامل الثاني بعنوان "بورن بينك" يوم السادس عشر من سبتمبر.