توقعات بسفر 30 مليون شخص خلال إجازة عيد الحصاد

من المتوقع أن يسافر حوالي 30 مليون شخص خلال إجازة عيد الحصاد "تشوسوك" الذي تحتفل به كوريا الجنوبية هذا العام لأول مرة منذ رفع إجراءات التباعد الاجتماعي.وتوقع معهد النقل الكوري أن يسافر خلال إجازة العيد التي تبدأ يوم الجمعة 30 مليونا و170 ألف شخص، وأن يصل المتوسط اليومي لعدد السيارات التي تستخدم الطرق السريعة لنقل هؤلاء المسافرين إلى 5 ملايين و420 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 13.4% مقارنة بالعام الماضي.كما توقع المعهد أن يصل الازدحام على الطرق السريعة إلى ذروته صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر، أي قبل يوم واحد من العيد الموافق ليوم السبت.ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة من سيول إلى مدينة ديجون عبر الطرق السريعة 5 ساعات و50 دقيقة، ومن سيول إلى مدينة بوسان 9 ساعات و50 دقيقة، ومن سيول إلى مدينة كوانغ جو 8 ساعات و55 دقيقة.ومن المتوقع أن يصل الازدحام على الطرق السريعة إلى ذروته مرة أخرى بعد ظهر يومي الحادي عشر والثاني عشر من سبتمبر، أي بعد العيد بيوم ويومين، حيث تستغرق الرحلة من ديجون إلى سيول 4 ساعات و40 دقيقة، ومن بوسان إلى سيول 8 ساعات و50 دقيقة، ومن كوانغ جو إلى سيول 7 ساعات.وقد قررت الحكومة إعفاء السيارات من دفع رسوم استخدام الطرق السريعة في أثناء إجازة عيد "تشوسوك".