البيت الأبيض يعرب عن استعداده لبحث قانون تخفيض التضخم مع كوريا الجنوبية

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إنها تدرك جيدا قلق كوريا الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم الذي يحظر تقديم دعم مالي للسيارات الكهربائية التي تُنتج في كوريا الجنوبية، موضحة أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مباحثات جدية مع الجانب الكوري الجنوبي في هذا الشأن.جاء ذلك في رد على سؤال حول إمكانية مراجعة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لقانون تخفيض التضخم، حيث قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية "جون كيربي" إن البيت الأبيض مستعد لإجراء مباحثات مع كوريا حول مخاوفها بشأن قانون تخفيض التضخم.وأضاف أن واشنطن تأخذ مخاوف سيول على محمل الجد، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية على استعداد، كما هو الحال دائما، لإجراء مشاورات جادة بشأن هذه القضية.وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" قد تعهد خلال اجتماع مع نظيره الكوري في هاواي الأسبوع الماضي بمراجعة قضية تقديم دعم مالي للسيارات الكهربائية الكورية.وقال "جون كيربي" إن السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات الأجنبية في أمريكا الشمالية سوف تستفيد من الحصول على ائتمان ضريبي.وفي هذا الصدد، يقوم وزير التجارة الكوري "آن دوك كون" حاليا بزيارة لواشنطن لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين بشأن السيارات الكهربائية الكورية.وقال "آن" إن الحكومة الكورية تبحث حاليا عن حلول لهذه القضية على المستويين التشريعي والإداري.وسوف يجتمع "آن" مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" لإبلاغ الموقف الرسمي للحكومة الكورية بشأن قانون تخفيض التضخم والبحث عن الحلول الممكنة.