أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى 85 ألفا حالة وسط التباطؤ في وتيرة انتشار الفيروس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 85 ألفا و540 حالة، منها 343 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى حوالي 23 مليونا و792 ألف شخص.وانخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 100 ألف حالة للمرة الأولى منذ يوم العشرين من يوليو الماضي على أساس أيام الثلاثاء، وهو أقل مستوى يتم تسجيله خلال فترة 7 أسابيع لأيام الثلاثاء.كما انخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 15 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 521 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 27 ألفا و249 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 56 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.