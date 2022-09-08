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السياسية

واشنطن تؤكد استعدادها للرد على أي اختبار نووي محتمل لكوريا الشمالية

Write: 2022-09-08 10:00:46

واشنطن تؤكد استعدادها للرد على أي اختبار نووي محتمل لكوريا الشمالية

Photo : KBS News

قال كبير المبعوثين النوويين في الولايات المتحدة "سونغ كيم" إن واشنطن مستعدة للرد على بيونغ يانغ إذا ما قررت المضي قدما في إجراء تجربتها النووية السابعة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وصرح "سونغ كيم" بذلك في بداية اجتماع ثلاثي مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني في طوكيو أمس الأربعاء، حيث أشار الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية إلى إطلاق بيونغ يانغ لـ31 صاروخا باليستيا هذا العام وحده، وقال إن تلك الأعمال تهدد الاستقرار في المنطقة وتزيد من حدة التوتر العسكري وتهدد سلامة الدول المجاورة.

ومن ناحية أخرى، شدد "كيم" على أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للاجتماع مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة للعمل من أجل تحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.

كما تحدث الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم غون" عن استعدادات كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية جديدة خلال الاجتماع، قائلا إن كوريا الجنوبية مستعدة للرد السريع والقوي على أي استفزاز تقوم به كوريا الشمالية.
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