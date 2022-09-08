الرئيس يون يعين بوهانغ وكيونغ جو كمناطق كوارث خاصة بسبب أضرار الإعصار

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عين الرئيس "يون صوك يول" مدينتي "بوهانغ" و"كيونغ جو" الواقعتين في جنوب شرق البلاد، كمناطق كوارث خاصة، بعد تضررهما بشدة من الإعصار "هين نام نور".وقال المكتب الرئاسي إن "يون" اتخاذ هذا القرار أمس الأربعاء بعد زيارته للمدن التي دمرها الإعصار القوي.وقرر الرئيس "مون" أن سرعة تعيين المدينتين أمر ضروري في ضوء الأضرار الجسيمة التي لحقت بهما، وتضرر المواطنين هناك والتقييم الأولي للدمار.وقال المكتب الرئاسي إنه يمكن أيضا الإعلان عن المزيد من المناطق كمناطق كوارث خاصة إذا استوفت الشروط.وكان "يون" قد تعهد خلال زيارته إلى "بوهانغ" بعد ظهر أمس الأربعاء ببذل قصارى جهده لتقديم مساعدات بسرعة إلى المواطنين الذين يعانون بسبب الإعصار، وإعلان المدينة كمنطقة كوارث خاصة عقب عودته إلى سيول.ويتيح ذلك التعيين للمناطق المتضررة الاستفادة من أموال الحكومة المركزية لتغطية جزء كبير من تكاليف الترميم وإعادة الإعمار.