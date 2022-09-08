سيول وواشنطن تتفقان على تشكيل هيئة تشاورية حول قانون تخفيض التضخم

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تشكيل مجلس مشترك لمعالجة مخاوف سيول بشأن الأضرار التي قد تنتج عن قانون تخفيض التضخم الأمريكي لشركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية.وصرح وزير التجارة "آن دوك غُن" للصحفيين أمس الأربعاء بأن الاتفاق تم التوصل إليه في اجتماعه مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" في واشنطن العاصمة، موضحا أن الجانبين اتفقا على إنشاء الهيئة التشاورية وإطلاق مناقشات محددة حول هذا الموضوع، مع النظر في أكبر عدد ممكن من الحلول البديلة.وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أقرت بأن القانون الجديد به مشاكل قانونية بسبب ما يتضمنه من تمييز ضد شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية، قال إن الولايات المتحدة تدرك تماما خطورة هذه القضية، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك إقرار صريح بذلك، ولكن يبدو أن رغبة واشنطن في إنشاء الهيئة التشاورية تدل على موافقتها على وجود مشاكل قانونية.ومن ناحية أخرى، قال مكتب الممثلة التجارية الأمريكية في بيان صحفي أمس الأربعاء إن تاي "استمعت عن كثب" لمخاوف سيول بشأن القانون، والتزم الجانبان بفتح "قناة للتفاعل" بشأن هذه القضايا.