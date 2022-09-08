الرئيس يون يلتقي بنائبة الرئيس الأمريكي في سيول يوم 29 سبتمبر

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من المقرر أن يلتقي الرئيس "يون صوك يول" مع نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" يوم 29 سبتمبر الجاري في سيول.وقال المكتب الرئاسي اليوم الخميس إن "يون" و"هاريس" سيناقشان سبل تعزيز التحالف الثنائي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا كوريا الشمالية والأمن الاقتصادي، والقضايا العالقة في المنطقة والعالم.ومن المحتمل أيضا مناقشة مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي في ذلك الاجتماع.وقال المكتب الرئاسي إن الزيارة المرتقبة تعكس التزام الحكومتين الراسخ بتعزيز التحالف الثنائي منذ انطلاق إدارة "يون".وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن نائبة الرئيس "هاريس" ستتوجه إلى طوكيو يوم 25 سبتمبر نيابة عن الرئيس "جو بايدن" لقيادة الوفد الرئاسي الذي سيحضر الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه" المقرر عقدها يوم 27 سبتمبر.وسوف تزور "هاريس" بعد ذلك كوريا الجنوبية يوم 29 سبتمبر، حيث تلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني في كل من سيول وطوكيو.وسوف تكون زيارة نائبة الرئيس الأمريكي إلى سيول هي الأولى من نوعها منذ عام 2018، عندما زار نائب الرئيس الأمريكي آنذاك "مايك بنس" كوريا الجنوبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".