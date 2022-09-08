الولايات المتحدة تقدم تدريبات على الأمن الإلكتروني ضد كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قررت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تدريبات على الأمن الإلكتروني لحلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم على التصدي للأنشطة التخريبية التي تقوم بها كوريا الشمالية.وقال مكتب الفضاء الإلكتروني والسياسات الرقمية التابع للوزارة الأمريكية في بيان صحفي أمس الأربعاء إنه سيقدم دورات تدريبية للدول الشريكة بالتناوب خلال عام 2023، لتدريبهم على كيفية مواجهة "الكوبرا الخفية"، وهو مصطلح يشير إلى الأنشطة التخريبية الإلكترونية للنظام الكوري الشمالي.وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتضمن تدريبات عملية وتطبيقية لإعداد المشاركين لمنع ورصد وإحباط العمليات التخريبية باستخدام معلومات الأمن الإلكتروني الصادرة عن الوكالات الحكومية الأمريكية.وحذر البيان من أن الأنشطة التخريبية لكوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.وكانت الولايات المتحدة قد أجرت في وقت سابق برنامجا تدريبيا مدته تسعة أيام بعنوان "كشف الكوبرا الخفية" للمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في الأمن الإلكتروني من 6 دول في نصف الكرة الأرضية الغربي وإفريقيا وآسيا.