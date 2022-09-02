سيول تقترح على بيونغ يانغ عقد مباحثات لحل قضية الأسر المشتتة

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اقترحت الحكومة الكورية الجنوبية على النظام الكوري الشمالي عقد مباحثات تستهدف حل قضية الأسر المشتتة بين الكوريتين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كوان يونغ سيه" أمس الأربعاء، حيث قال إنه يقترح على السلطات الكورية الشمالية مناقشة قضية الأسر المشتتة من خلال عقد مباحثات بين الطرفين.وأشار إلى أن الاختلافات في النظم لا يجب أن تفرق بين أعضاء الأسر، ودعا إلى استجابة سريعة من قبل السلطات الكورية الشمالية لهذا المقترح.كما أعرب "كوان" عن تطلعاته لأن يجري مسؤولو الجانبين لقاءات مباشرة في أسرع وقت ممكن من أجل مناقشة الشؤون الإنسانية العالقة بين الكوريتين، بما في ذلك قضية الأسر المشتتة، بقلب مفتوح.وأوضح أن هذا المقترح موجه إلى نظيره الكوري الشمالي "لي سون كوان".جاء ذلك بناء على حقيقة أن معظم أعضاء الأسر المشتتة بين الكوريتين قد توفوا، حيث لم يتبق على قيد الحياة منهم سوى 23% من بين إجمالي 133 ألف شخص تقدموا بطلبات للم شملهم بأعضاء أسرهم المشتتة، كما تجاوزت أعمار ثلثي المتبقين منهم على قيد الحياة، ثمانين عاما.