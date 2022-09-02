عازف فلوت كوري يفوز بلقب مسابقة ألمانية شهيرة

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فاز عازف الفلوت الكوري "كيم يو بين" بلقب مسابقة "إيه آر دي" الدولية الـ71 للموسيقى في ألمانيا.وقالت شركة "موك بروداكشن" إن كيم احتل المركز الأول في مجال الفلوت في المسابقة التي أقيمت في مدينة ميونيخ الألمانية بدءا من يوم 29 من شهر أغسطس الماضي وحتى يوم 7 سبتمبر الجاري، موضحة أن كيم أصبح بذلك أول عازف كوري يفوز في مجال الآت النفخ في أهم وأشهر المسابقات الموسيقية هناك.وبهذه المناسبة قال كيم إنه استمتع بالمشاركة في المسابقة رغم أنها كانت عبارة عن ساحة للمنافسة والتقييم، وأضاف أنه سيبسط جناحيه دون قيود للتحليق في عالم الموسيقى التي يحبها في المستقبل أيضا.الجدير بالذكر أن 44 عازفا من مختلف دول العالم شاركوا في مجال الفلوت ضمن مسابقة هذا العام، وتم تحديد المراكز من خلال عزف كونشيرتو حديث مع أوركسترا راديو بافاريا السيمفوني، في ثلاث جولات.واحتل العازف الإيطالي "ماريو برونو" والعازف الألماني "ريوني بيومويلر" المركزين الثاني والثالث على التوالي.وكان كيم قد فاز بجائزتي المركز الثاني والمستمع في آن واحد، دون فائز بجائزة المركز الأول، في مسابقة جينيف الدولية للموسيقى في عام 2014، ثم فاز بلقب مسابقة ربيع براغ الدولية في العام التالي.