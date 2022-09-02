المحلية الحكومة الكورية تنفق 7.6 تريليون وون على التعامل مع تداعيات كورونا

اتضح أن الحكومة الكورية الجنوبية قد أنفقت حوالي 7 تريليونات و600 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 5 مليارات و846 مليون دولار، على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا خلال عامين ونصف منذ تفشي وباء كورونا في البلاد.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مؤسسة التأمين الصحي الكورية بعنوان "الوضع الحالي لتكلفة علاج المصابين بفيروس كورونا"، حيث أوضحت أن حجم الإنفاق الحكومي على علاج وفحص المصابين بالفيروس والتطعيم باللقاحات المضادة، خلال الفترة من الأول من يناير من عام 2020 وحتى 30 يونيو 2022، قد بلغت 7 تريليونات و588 مليارات و700 مليون وون، وقد تحملت المؤسسة منها مبلغ 5 تريليونات و693 مليارا و300 مليون وون.

وأضاف التقرير أن تكلفة علاج المصابين بلغت 3 تريليونات و596 مليار وون، وهي النسبة الأكبر من الإنفاق، وبلغت تكلفة التشخيص والفحوص تريليونا و374 مليارا و700 مليون وون، وتكلفة التطعيم باللقاحات تريليونا و266 مليارا و500 مليون وون، وتكلفة جهود السيطرة على الوباء 139 مليارا و800 مليون وون.

وقد تم إنفاق حوالي تريليون و211 مليارا و700 مليون وون على اختبارات المستضد السريع للمشتبه في إصابتهم بالفيروس في مختلف المستشفيات والعيادات لمدة أربعة أشهر بدءا من شهر فبراير الماضي، عندما بدأ الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.