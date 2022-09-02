الرئيس يون يقدم تحياته للمواطننين بمناسبة عيد الحصاد تشوسوك

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تقدم الرئيس "يون صوك يول" بتحيات خاصة للمواطنين الكوريين بمناسبة عيد الحصاد "تشوسوك"، وقال إننا تغلبنا على الأزمات من خلال تقاسم الآمال وجمع القوى في كل الفترات الصعبة.وأعرب الرئيس يون في رسالة العيد التي أرسلها إلى الشعب الكوري اليوم عن تعازيه لمتضرري إعصار "هين نام نور" وتعهد ببذل أقصى الجهود لاستعادة المتضررين حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.وقال إنه سيبني مجتمعا يراعي الضعفاءَ الذين يواجهون صعوبات أكبر خاصة خلال الركود الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة رعاية الضعفاء بشكل حقيقي، حيث إنهم يواجهون صعوبات حتى في التعبير عن معاناتهم.وأضاف أنه سيعمل على عدم استبعاد أي مواطن من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والمراكز الطبية والمواطنين، موضحا أن حكومته ستستمع جيدا إلى أصوات المواطنين الذين يواجهون صعوبات وستعمل على إراحتهم.كما أشار إلى أن هناك من يقومون بمهامهم بثبات حتى خلال فترة عيد تشوسوك، معبرا عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لجميع العمال ورجال الشرطة والإطفاء والإنقاذ والجنود والكوادر الطبية.وقال إنه يعرب عن شكره واحترامه لكل الذين ينيرون المجتمع الكوري من خلال تكريس جهودهم في أماكن غير مكشوفة.وأعرب الرئيس يون في رسالته أيضا عن أمنياته للمواطنين بأن يقضوا أوقاتا سعيدة مع أحبائهم خلال فترة العيد.