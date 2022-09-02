بدء الازدحام المروري قبيل بدء إجازة عيد تشوسوك

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بدأت الطرق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية تشهد ازدحاما بالسيارات اليوم، قبيل إجازة عيد تشوسوك التي تبدأ غدا الجمعة، خاصة على الطرق السريعة.وقالت مؤسسة الطرق الكورية إن الرحلة بالسيارة من سيول إلى بوسان ستستغرق 5 ساعات ونصف الساعة، وإلى مدينة اولسان 5 ساعات و10 دقائق، وإلى ديغو 4 ساعات ونصف الساعة، وإلى موكبو 4 ساعات ونصف الساعة، وإلى كوانغ جو 4 ساعات وثلث الساعة، وإلى ديجون ساعتين و50 دقيقة، وإلى كانغ ننغ ساعتين و10 دقائق.ومن المتوقع أن يشتد الزحام في مختلف أرجاء البلاد بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.من ناحية أخرى طلب رئيس الوزراء "هان دوك سو" من الوزراء الانتباه إلى ما إذا كانت تدابير معيشة الشعب الخاصة بالعيد يتم تنفيذها بشكل صحيح.وقال في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالقضايا الوطنية الرئيسية عقده اليوم في مكتب الحكومة في سيول، إنه يشعر بالمسؤولية حاليا أكثر من أي وقت مضى نتيجة لارتفاع الأسعار وتأثيرات الفيضانات الأخيرة.وأشار إلى توريد منتجات العيد ، وكوبونات الخصم ، ودعم أموال العطلات للشركات الصغيرة، والإعفاء من رسوم الطرق السريعة خلال فترة العطلة، كإجراءات حكومية لدعم معيشة عامة الناس.الجدير بالذكر أن البنك المركزي الكوري قدم للأجهزة المالية، بما في ذلك المصارف قبل حلول عيد تشوسوك لهذا العام حوالي 4 تريليونات و200 مليار وون من العملات النقدية التي يستخدمها المواطنون كعيديات في تشوسوك.