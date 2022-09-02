الحزب الحاكم يوافق على انتخاب رئيس جديد للجنة الطوارئ

Photo : YONHAP News

عقد حزب "قوة الشعب" الحاكم اجتماعا اليوم وافق فيه على إنشاء لجنة جديدة للتعامل مع الطوارئ، واختار نائب رئيس البرلمان "جونغ جين صوك" كرئيس لهذه اللجنة الجديدة.جاء ذلك بعد مرور 5 أيام فقط على موافقة اللجنة الوطنية في الحزب على تعيين النائب "جو هو يونغ" كرئيس للجنة السابقة للتعامل مع الطوارئ.وصرح الرئيس الجديد للجنة بأنه قبل طلب الحزب، وأكد على أنه سيبذل قصارى جهده لإتمام هذه المهمة بنجاح.ويخطط الحزب الحاكم لاختبار أعضاء للجنة الجديدة قبل يوم 14 من هذا الشهر الذي يتوجب فيه الاستجابة للأمر القضائي الذي قدمه رئيس الحزب السابق "لي جون سوك".من ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد زعيم التكتل البرلماني في الحزب الحاكم "كوان صونغ دونغ"، الذي لعب دورا كبيرا في إطلاق لجنة الطوارئ السابقة، مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم من أجل الإعلان رسميا عن استقالته من منصبه. ومن المرجح أن يتم انتخاب زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب يوم 19 من هذا الشهر.